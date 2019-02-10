2019/02/10 | 14:21

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العمل والداخلية تدرسان انشاء خط طارئ للاطفال للتبليغ عن حالات العنف الاسري

تأریخ التحریر: : 2019/2/10 14:08

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{بغداد: الفرات نيوز} تدرس وزارتا العمل والداخلية انشاء خط طارئ للاطفال للتبليغ عن حالات العنف الاسري ..يتبع

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