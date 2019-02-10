2019/02/10 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس: نتمسك بدولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس: نتمسك بدولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس: نتمسك بدولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).