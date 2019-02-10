2019/02/10 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حادثة الطفلة رهف التي هزت الشارع العراقي.. خط طوارئ للتبليغ عن حالات العنف الاسري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/10 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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