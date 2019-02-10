رسول يوجه دعوة لاسبانيا ويشيد بدعمها للبيشمركة

2019/02/10 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول، اليوم الاحد، بمدينة السليمانية، السفير الاسباني في العراق خوان خوسيه ايسكوبار والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات بين اقليم كوردستان واسبانيا، ودور شعب وحكومة اسبانيا في دعم قوات بيشمركة كوردستان في الحرب ضد الارهاب.

من جانبه حث رسول، السفير الاسباني، الى تشجيع الشركات الاسبانية للاستثمار في اقليم كوردستان، والمساهمة في انعاش البنية التحتية للاقليم.

كما بحث اللقاء، الاوضاع في العراق والعلاقات بين حكومتي الاتحادية والاقليم، وسبل اعادة العلاقات الى اوضاعها الطبيعية، ومباحثات تشكيل الحكومة الجديدة والعلاقات بين الاطراف السياسية في الاقليم.

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