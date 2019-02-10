2019/02/10 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..جددت المجموعات الإجرامية اعتداءاتها على مدينة محردة بقذيفتين صاروختين سقطتا على الأحياء السكنية في المدينة بريف حماة الشمالي.وأفادت “سانا” بأن المجموعات الاجرامية المنتشرة في أطراف بلدتي حصرايا واللطامنة جددت خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بعد ظهر اليوم بقذيفتين صاروخيتين على مدينة محردة مبينا ان القذيفتين خلفتا أضرارا مادية دون وقوع اصابات بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصابات الاجرامية تواصل استهداف المدنيين في حماة alansaar.

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