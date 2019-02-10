مقتل واصابة 3 من الشرطة الاتحادية بتفجير جنوب غربي كركوك

2019/02/10 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقتل واصابة 3 من عناصر الشرطة الاتحادية في انفجار عبوة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عجلة عسكریة لقوات الشرطة الاتحادیة قرب احدى القرى التابعة لناحیة العباسي جنوب غربي كركوك قبل ظهر اليوم”.





وتابع ان “الحادث اسفر عن مقتل احد افراد الشرطة واصابة اثنين اخرين بجروح”.





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