دي خيا: لسنا المرشحين للفوز على باريس سان جيرمان لكننا سنحاول

2019/02/10 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، صعوبة الفوز على باريس سان جيرمان إلا أنّه شدد على ضرورة القتال ومحاولة حصد اللقب بكل الطرق.مانشستر يونايتد يعود للتشامبيونزليج يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة باريس سان جيرمان في ثمن النهائي.

وقال دي خيا في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية: "أعلم أننا لسنا المرشحين للفوزعلى باريس سان جيرمان وأن المباراة لن تكون سهلة لكننا سنحاول".

وتابع: "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة والتركيز على الفوز بكل لقاء آملا في المضي قدمًا بدوري الأبطال".



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الحساب الرسمي لأتليتكو مدريد على فيس بوك نشر هذه الصور مكتفيًا بوضع هذا الوجه التعبيري "🤔"(📸: FB/Atlético de Madrid) pic.twitter.com/nr3aImHakZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019 واختتم: "بول بوجبا لاعب لا غنى عنه، وأنطوني مارسيال يعيش أفضل فتراته ولا يمكن إيقافه.



سوف نحاول الفوز".

باريس سان جيرمان يفتتح ثمن النهائي بمواجهة مانشستر يونايتد للمرة الأولى في مباراة رسمية بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

توخيل: من المؤلم إصابة نيمار وكافاني وفشل الفريق الفرنسي في التأهل لربع النهائي خلال آخر موسمين بعد أن ودّع أمام برشلونة وريال مدريد.





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