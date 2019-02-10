قرية تل اللبن الكاكائية تستقبل 350 شتلة سلام ومحبة في أراضيها

2019/02/10 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار بادر وازرع من اجل السلام إنطلقت فعاليات مبادرة التشجير في قرى الكاكائيين في قرية تل اللبن صباح هذا اليوم المصادف التاسع من شباط 2019 وبمشاركة أقليات نينوى من المسلمين الشبك والتركمان والمسيحيين والايزيديين .شملت المبادرة تشجير 350 شجرة موزّعة على القرية من أجل إشاعة روح المحبة والثقة […]

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