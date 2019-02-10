2019/02/10 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي يعلن عن معالجة اضرار انهيار جسر ديالى القديم

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، عن معالجة اضرار انهيار جسر ديالى القديم جنوب شرق العاصمة بغداد.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الهندسة العسكرية شرعت وبالتعاون مع وزارة الري برفع الانقاض التي سببها الانهيار نتيجة ارتفاع منسوب المياه من الاطلاقات المائية وسيول الامطار ضمن مقطع نهر ديالى ومعالجة اكتاف النهر لدفع خطر الفيضانات من المناطق المأهولة بالسكان لكلا الضفتين".

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