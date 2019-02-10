اعتصام لذوي المهن الصحية في المثنى.. ومجلس المحافظة يؤكد: على الحكومة تنفيذ مطالبهم

2019/02/10 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

اعتصم العشرات من ذوي المهن الصحية في محافظة المثنى، اليوم الأحد، أمام دائرة الصحة، للمطالبة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية التي شملت بطلباتهم في مدة أقصاها اسبوع واحد.



فيما دعا مجلس المحافظة الحكومة العراقية إلى الاستجابة لمطالبهم.وقال عضو مجلس محافظة المثنى طالب الميالي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "وقفة احتجاجية شهدتها محافظة المثنى لذوي المهن الصحية للمطالبة باحتساب مخصصات الخطورة ورفع التسكين الوظيفي وتوزيع قطع الأراضي على المستحقين". وأضاف أن "هذه المطالب تعتبر شرعية، ونحن نقف إلى جانب تلك الدعوات، كما نطالب الحكومة العراقية إلى ضرورة تلبية مطالب المحتجين".وأعلنت تنسيقية حراك ذوي المهن الصحية في العراق، في 26 من الشهر الماضي، أن وزارة الصحة شكلت لجنة وزارية لمتابعة مطالب ذوي المهن الصحية.

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