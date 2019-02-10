البحرين تستضيف

2019/02/10 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تستضيف مملكة البحرين برعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الحادي والعشرون للنفط والغاز (ميوس 2019).





ومن المقرر أن تعقد البحرين الؤتمر، خلال الفترة 18 – 21 مارس/أذار 2019 بمركز البحرين الدولي للمعارض، والذي يعد واحداً من أهم الأحداث على أجندة المؤتمرات والمعارض النفطية العالمية بهدف تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال الحيوي والمهم.





وينظم هذا الحدث الكبير جمعية مهندسي البترول العالمية وشركة إدارة المعارض العربية وآن أول ورد اكزبشن ايفنتس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية الاقليمية والعالمية، بمشاركة عددية من كبار الشخصيات من الرؤساء التنفيذيين للشركات المتخصصة في القطاع النفطي.





وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، إن المؤتمر يجسد حرص حكومة مملكة البحرين على تقديم أقصى درجات الدعم والمساندة لهذه النوعية من الفعاليات المتخصصة التي تعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية والمعرفية والتنموية.





وأكد الوزير على أن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الحادي والعشرون للنفط والغاز يُعدُّ من أبرز الفعاليات في مجال النفط والاستكشاف على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تحرص معظم الشركات النفطية العالمية والإقليمية على المشاركة في هذا الحدث.





ومن المتوقع أن يستقطب الحدث عدد كبير من الخبراء والباحثين والمسئولين والمدراء التنفيذيين والمختصين في مجال النفط والغاز، وذلك من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان.





هذا بالإضافة إلى بعض الدول من منطقة الشرق الأوسط والاتحاد الأوربي وقارة آسيا وغيرها، حيث يُنتظر أن يشارك في المعرض المصاحب عدد من كبريات الشركات النفطية العالمية في منطقة الشرق الأوسط ومختلف دول العالم.





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