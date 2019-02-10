النزاهة العراقية:ضبط حوالتين بـ5.7 مليار دينار في المصرف الزراعي بميسان

2019/02/10 | 14:48

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الرياض – مباشر: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية ضبط لأوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعي بمحافظة ميسان، تبلغ قيمتهما أكثر من 5.5 مليار دينار عراقي.





وقالت الهيئة، إن الدائرة أفادت في معرض حديثها عن تفاصيل العملية بأن فريقاً من مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة الذي انتقل إلى المصرف الزراعي تمكن من ضبط أوليات ابتياع الحوالتين اللتين تم تحويلهما إلى أحد فروع المصارف الحكومية في بغداد.





وأضاف البيان، أن التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى أن إحدى الحوالتين مزورة، والأخرى كانت إجراءات إصدارها مخالفةً للتعليمات النافذة.





وأوضحت الدائرة، أنه تم تنظّـيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات؛ وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.





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