وظائف جديدة بالشركات النفطية في ذي قار

2019/02/10 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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روابط التقديم على فرص العمل الجديدة التي اعلن نها النائب الاول لمحافظ ذي قار ورئيس مكتب التشغيل النفطي عادل الدخيلي، اليوم الاحد، في الشركات النفطية العاملة في المحافظة .

رابط الاستمارة الخاصة بجميع مناطق المحافظة ما عدا الرفاعي والنصر والقلعة والفجر .

https://drive.google.com/open?id=1QeMb … 29hDVDteDnJp4gfeOSQ5FsmW0

رابط الاستمارة الخاصة بمناطق الحقل الرفاعي والنصر والقلعة والفجر .

https://drive.google.com/open?id=1bwwW … gDE-AzNzm5FeTbOqmB8H6TAVg

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