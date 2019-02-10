باحثون إيرانيون يتوصلون الى علاج لدوالي الحبل المنوي

2019/02/10 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نجح باحثون إيرانيون من تقديم طريقة لعلاج دوالي الحبل المنوي لدى الرجال، والتي تمكنهم من تقديم حلول للحد من المضاعفات الناتجة عن المرض وتعزيز الخصوبة لدى الرجال الذين يعانون من العقم.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن دوالى الخصية (VAR-ih-koe-seel) هو تضخم فى الأوردة داخل كيس الجلد الفضفاض الذى يحتوى على الخصيتين (الصفن)، وتشبه دوالي الخصية دوالى الساق، ووفقاً للموقع الطبى الأمريكي “MYOclinic” تعد دوالى الخصية سبباً شائعاً فى انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وتقلل من جودة الحيوانات المنوية التي يمكن أن تسبب العقم، ومع ذلك ليس كل دوالي الخصية تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية، لكن يمكن أن يسبب دودة الخصية أيضا فشل الخصيتين في النمو بشكل طبيعى أو الانكماش.

ونجح الباحثون الإيرانيون في توفير طريقة لعلاج دوالي الحبل المنوي أو دوالي الخصية، والتي يمكن أن تقلل من مضاعفات المرض وزيادة القوة الجنسية لدى الرجال الذين يعانون من العقم.

وللتحقق من آلية العلاج الدوائي، قدم الدكتور “مزدك رازي” وزملاؤه دراسة أُنشئت فيها دوالي الخصية أو الحبل المنوي في نموذج حيواني مختبري.

ونجح الطبيب الإيراني في عملانية فكرة هذا العلاج من خلال توفير “مضادات الأكسدة، وعقاقير مضادة للالتهابات والتستوستيرون كعلاج لداء دوالي الخصية”.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن استخدام مضادات الأكسدة وعوامل مضادة للالتهابات والتستوستيرون كعلاج لداء دوالي الخصية يمكن أن يقلل من مضاعفات المرض ويزيد من القدرة الجنسية للمرضى المصابين.

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