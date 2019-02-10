الكشف عن ارتفاع كبير في تعاطي المخدرات بصلاح الدين

2019/02/10 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الأحد, عن وجود ارتفاع كبير في نسبة وطبيعة تعاطي المخدرات في محافظة صلاح الدين.ونقل المرصد في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ عن رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة صلاح الدين سحر النعيمي، قولها إن “جماعات نافذة تمتلك سلطة كبيرة تعمل على حماية ودعم تجارة المخدرات في […]

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