فلسطين المحتلة.. مقتل مستوطنين وجرح 41 بانقلاب حافلة إسرائيلية قرب القدس المحتلة (فيديو)

2019/02/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل مستوطنان وأصيب 41 آخرين بانقلاب حافلة إسرائيلية عند مستوطنة بين

القدس المحتلة ورام الله، ظهر اليوم الأحد.وأعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية التي اعلنت الاحصائية في بيان على

حسابها الرسمي على تويتر، أن الحادث وقع خلال توجه الحافلة من مستوطنة

"موديعين عيليت" غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إلى

مدينة القدس المحتلة.وأشار البيان إلى أن الحافلة كانت تقل عشرات المستوطنين، واصطدمت

بمركبة تجارية صغيرة ما أدى إلى انقلاب الحافلة، دون ذكر الأسباب.وهرعت طواقم كبيرة من فرق الإسعاف وشرطة الإحتلال إلى الموقع حيث تم

إخلاء المصابين قبل الإعلان رسميا عن مصرع اثنين منهما، وفق المصدر

ذاته.

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