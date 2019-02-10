بالفيديو .. الثلوج تغطي مدينة أمريكية

2019/02/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استيقظ سكان سياتل بالولايات المتحدة، أمس السبت، على منظر نادر إذ غطت الثلوج مدينتهم وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التحذيرات من هبوب عواصف سارية في كثير من الأجزاء بالمنطقة.

وكان المنظر مذهلا بالنسبة لكلسي ومات تاديو اللذين يزوران سياتل لأول مرة قادمين من كاليفورنيا.



وقالت كلسي "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها سقوط الثلوج، شيء لا يصدق".وبحلول ظهر، أمس السبت، كانت الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 50 ألف شخص في منطقة بوجيت ساوند بعد أن تسببت الثلوج والرياح يوم الجمعة في انقطاع التيار.وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة إن طبقة من الجليد بسُمك 16 سنتيمترا غطت مطار سياتل تاكوما الدولي يوم الجمعة وهي أكبر طبقة من الجليد تغطي المطار منذ عام 2014.وقال موقع فلايت أواير دوت كوم إنه تم إلغاء أكثر من 225 رحلة في المطار، أمس السبت.



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