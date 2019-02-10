بالصور .. اعمال جديدة في اكبر سرداب داخل صحن مرقد الامام الحسين {ع}

2019/02/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} شرعت الكوادر الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاحد , باعمال الحفر في مشروع سرداب باب القبلة في صحن مرقد الامام الحسين عليه السلام.

ونقل بيان للعتبة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن المشرف على المشروع المهندس سلام سعدون القول "تمت المباشرة بالمرحلة الثالثة والمتمثلة بمرحلة الحفريات في مشروع سرداب باب قبلة مرقد الامام الحسين عليه السلام ".واضاف ان " اعمال الحفر ستكون بعمق سبع امتار ترافقها سحب المياه الجوفية وتعتبر هذه المرحلة من اهم المراحل في انشاء السرداب ".وتبلغ مساحة السرداب الكلية 1800 متر مربع ويعتبر من اكبر سراديب الصحن الحسيني الشريف.واكد سعدون ان " المشروع يحتوي على عدة منظومات للإنذار المبكر والكهرباء والتبريد والكاميرات ".واشار الى ان "القدرة الاستيعابية لسرداب باب القبلة تقدر بـ4000 زائر، مما يزيد من الطاقة الاستيعابية لأعداد زوار الامام الحسين عليه السلام".ويقع سرداب باب القبلة في الجهة الجنوبية من الصحن الحسيني الشريف، ويمتد من باب الزينبية غربا الى باب الرجاء شرقا.انتهى

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