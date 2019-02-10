في استطلاع للرأي.. هذا موقف الايرانيين من البرنامجين الصاروخي والنووي

2019/02/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع للرأي اجري اخيرا بان الغالبية الساحقة من الايرانيين يؤيدون البرنامجين الصاروخي والنووي.

ووفق استطلاع الراي الذي اجرته جامعة "مريلند" الاميركية ومؤسسة "ايران بل" التي

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