نجدة كربلاء تحرر طفلة مختطفة وتقبض على سارق بالجرم المشهود

2019/02/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة النجدة والدوريات في كربلاء المقدسة من تحرير طفلة مختطفة والقبض على خاطفها بوقت قياسي، فضلا عن القبض على احد السراق متلبسا بالجرم المشهود.وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، أن "فصيل طوارئ شرطة النجدة والدوريات وأثناء استنجاد احد المواطنين حول خطف ابنته التي تبلغ من العمر 10 سنوات من قبل احد المجرمين يقود دراجه نارية".

وبين، انه "على الفور تم تعميم مواصفته والقيام بحملة بحث وتحري، وبجهود كبيرة تم تحرير الطفلة والقبض على الخاطف".

وقال البيان، انه "وفي ذات السياق تمكنت إحدى دوريات شرطة النجدة من إلقاء القبض على سارق متلبس بالجرم المشهود اثناء سرقته هاتف نقال من صاحب محل لبيع الموبايلا".

واشار البيان الى، أن "المتهمين إحيلا الى الجهات ذات العلاقة لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

تحرير: عامر الشيباني

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