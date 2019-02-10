2019/02/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة ، ان "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، قام بإجراء تحرٍّ وتدقيقٍ وتحقيقٍ شمل دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري الأولى ومديريَّتي الزراعة والبلديات في كربلاء والهيأة العامة للأراضي الزراعية؛ لتدقيق الإضبارة والقيود الخاصة بالعقار، والأسس التي اعْتُمِدَت في الإفراز والتسجيل". واضافت ، ان "تحريَّات الفريق قادت إلى الكشف عن عدم وجود أوليَّاتٍ تشير إلى تسجيل العقار باسم عددٍ من الأشخاص، ومنحهم حقَّ التصرُّف فيه، وعدم وجود مُخطَّط إفرازٍ، لافتاً إلى وجود تحريفٍ في صفحة السجل العقاريِّ، وعدم موافقة مديريَّة بلديَّة كربلاء على الإفراز؛ كون العقار الأم مُسجَّلاً باسمها وعدم وجود أيَّة أوليَّاتٍ لدى دائرة عقارات الدولة ومديريَّة الزراعة في المحافظة تبين اسس تسجيل العقار باسم الاشخاص".وتابعت ، أنَّ "مديرية بلدية كربلاء ونتيجة معطيات عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، أقامت دعوى إبطال قيد العقار الذي يقع في مكانٍ مُتميِّزٍ في المحافظة، وتبلغ قيمته التقديرية(7,650,000,000) مليارات دينارٍ؛ لغرض إعادة تسسجيله باسمها.واشار الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي التحقيق المختص الذي أصدر أمر قبض بحق المتهمين على وفق أحكام المادة 289 من قانون العقوبات بدلالة المادة 298 منه".انتهى ...م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط تلاعب بعقار مساحته 153 دونماً في موقع متميز بكربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط تلاعب بعقار مساحته 153 دونماً في موقع متميز بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).