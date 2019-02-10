2019/02/10 | 14:51

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خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف الاسري

العراقامن

خط ساخن للتبليغ عن حالات العنف الاسري

الأحد 10 فبراير 2019 - 14:39

العنف ضد الأطفال

تدرس وزارتا العمل والداخلية انشاء خط طارئ للاطفال للتبليغ عن حالات العنف الاسري، وذلك بعد الضجة التي احدثتها وفاة الطفلة رهف بسبب التعذيب الذي تعرضت له من قبل ذويها.

وذكر النائب الاداري لرئيس هيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي جعفر الحلو في بيان صحفي تلقته "الغدير"، ان "وزير العمل رئيس هيأة رعاية الطفولة باسم عبد الزمان ووفدا رفيع المستوى من وزارة الداخلية اتفقا على تنظيم ورشة عمل خلال الاسبوع المقبل لدراسة انشاء خط طارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف سواءاكان في البيت او المدرسة او اي مكان، بالتنسيق مع شركات الهواتف النقالة".

واضاف ان "ذلك جاء بعد حادثة الطفلة رهف ذات الاعوام السبعة التي توفيت في احد مستشفيات بغداد، بفعل اثار التعذيب والضرب والصعق الكهربائي من قبل اسرتها، والتي أثارت غضبا عاما وهزت الرأي العام العراقي".واشار البيان الى ان "وزير العمل اوعز باكمال مسودة قانون حماية الطفولة في موعد اقصاه الاول من اذار المقبل، وان الوزارة بانتظار حسم مشروع قانون العنف الأسري الذي طرح في مجلس النواب منذ عام 2015 من دون تصويت حتى الآن".وبين الحلو ان "هيأة رعاية الطفولة في الوزارة اعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف ضد الاطفال محذرة من اثارها السلبية على الطفل والاسرة والمجتمع، داعية مجلس النواب الى تشريع قانون مناهضة العنف الاسري لوضع حد لهذه الظاهرة وهذه الممارسات التي تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق".كما اشار الى "مشكلة ايواء النساء المعنفات الى الملاذ الامن الذي افتتحته وزارة العمل في اذار 2018 بدعم مباشر من صندوق الامم المتحدة للسكان، لافتا الى ان المعوق الاساسي للايواء هو عدم تشريع قانون مكافحة العنف الاسري في مجلس النواب، مستعرضا الأسباب والعوامل التي تعيق تمرير القانون ومنها الاعراف الاجتماعية رغم توافق نصوصه مع الكثير من المعايير الدولية وثوابت الدين الإسلامي والديانات الأخرى".واكد الحلو بحسب البيان "حرص الوزارة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة في دعم الطفولة والمرأة العراقية واعداد برامج ودراسات خاصة بظاهرة العنف الاسري" ، منوها الى " الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تسليط الضوء على هذا الجانب نظرا لما يمتلكه من امكانيات وتقارير خاصة بالعنف "، داعياً وسائل الاعلام المختلفة للتعاون في الحد من هذه الظاهرة في المجتمع".انتهى...س ح

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