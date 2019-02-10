زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة ايرانية في مياه الخليج

2019/02/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزيرة "قِشم" الإيرانية في مياه الخليج، بحسب مصادر محلية.

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