راموس يستفز اتلتيكو مدريد

2019/02/10 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… استفز الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، فريق أتلتيكو مدريد، عقب فوز الملكي بالديربي بنتيجة 3-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.وأبدى راموس في حسابه على “إنستغرام”، إعجابه بصورة متداولة له، وهو يحمل طفلا رضيعا استُبدل وجهه بشعار أتلتيكو مدريد.وكان راموس قد أحرز الهدف الثاني لريال مدريد في […]

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