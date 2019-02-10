الفساد يرتجف في العراق

2019/02/10 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام محمد العامري… “فرقٌ كبير بين, أن تَرى الرأي وأن تعتقده, إذا رأيت الرأي, فقد أدخلته في دائرة معلوماتك, وإذا إعتقدته جرى في دمك وسرى”/ أحمد أمين مؤلف وفنان مصري/.عندما يريد المحارب القضاء على خصمه, يعتمد عنصر المفاجأة, من حيث لا يحتسب الطرف الآخر, وأن يكون معتقداً تمام الإعتقاد, أنه ماسك بمبادرة […]

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