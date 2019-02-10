2019/02/10 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيسي: منتدى أسوان يبحث تحقيق الاستقرار والرخاء في دول القارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسي: منتدى أسوان يبحث تحقيق الاستقرار والرخاء في دول القارة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسي: منتدى أسوان يبحث تحقيق الاستقرار والرخاء في دول القارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).