البيشمركة: السيادة قرار اتحادي ولا نتدخل به

2019/02/10 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور، اليوم الأحد، أن الدستور العراقي لم يعط للمحافظات أو الاقليم التدخل من الناحية القانونية في ما يتعلق السيادة العراقية.

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