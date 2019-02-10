إدارة عسكرية جديدة لمحافظة كركوك من “كيوان”.. بشراكة 5 جهات

2019/02/10 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – ناس افاد مصدر عسكري مطلع، الاحد، بأن اللواء الركن سعد حربيه سيتولى منصب قيادة عمليات كركوك، والتي سيكون مقرها في قاعدة كي وان شمال شرقي المحافظة.وذكر المصدر في حديث لمراسل “ناس”، اليوم (10 شباط 2019)، أن “اللواء الركن سعد حربيه سيتولى منصب قيادة عمليات كركوك، والتي سيكون مقرها في قاعدة كي وان […]

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