موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داى، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/02/10 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل نصر حسين داى ضيفًا على الزمالك على ملعب برج العرب يوم الأربعاء القادم 13 فبراير 2019، الموافق 8 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي 2018-19.



استهل الفارس الأبيض مشواره في الكونفدرالية الإفريقية من دور الـ32 الأول بمواجهة فريق القطن التشادي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (7-2) وتأهل لدور الـ32 مكرر، ثم قابل فريق اتحاد طنجة المغربي وتغلب عليه بنتيجة (1-3) في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وأوقعت القرعة أبناء ميت عقبة في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من نصر حسين داي الجزائري، بترو أتليتكو الأنجولي، جور ماهيا الكيني.

يبدأ فريق نصر حسين داى مشواره في كأس الاتحاد الإفريقي من دور الـ64، وقابل جرين إيجلس الزامبي، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-2)، ثم قابل فريق أهلي طرابلس في دور الـ32 وتغلب عليه بنتيجة (3-2)، ولعب الفريق أولى مبارياته في دور المجموعات أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف.



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حفني ينقذ الزمالك ويخطف فوزًا صعبًا أمام النجوم

موعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داى والقنوات الناقلة مدرب النجوم: الزمالك فاز بخطأ من فريقي..



وكانت هي الطريقة الوحيدة له المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الزمالك - نصر حسين داي استاد برج العرب الأربعاء 13 فبراير 2019، 8 جمادى الآخرة 1440 هجريًا 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1 table.tableizer-table { font-size: 14px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #00a9ce; color: #FFF; font-weight: bold; }]]>الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالكلن يغيب عن الزمالك في هذا اللقاء أي لاعب بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفارس الأبيض أي لاعب آخر بداعي الإيقاف في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الاتحاد الإفريقي.و رجل مُباراة اليوم لاعبنا أيمن حفني.



⚽️👏🏻 pic.twitter.com/i28TjtYaBU— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 9, 2019سيبدأ المدرب كريستيان جروس بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بالثنائي محمود علاء ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيقود الهجوم هجوم الفارس الأبيض في هذا اللقاء عمر السعيد، وخلفه الثلاثي كهربا، أوباما، إبراهيم حسن. التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنشعبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقازطارق حامد - فرجاني ساسيمحمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسنعمر السعيد

]]>الغيابات والتشكيل المتوقع لنصر حسين داىلن يغيب عن نصر حسين داى في هذا اللقاء أي لاعب بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق الجزائري أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.سيقود المدرب بلال جزيري هذا اللقاء بتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، وسيبدأ بالثنائي خاسف نوفل وخياط عبد الغني في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على عبد الرحمن يوسفي وأحمد قاسمي لقيادة هجوم الفريق في هذا اللقاء.التشكيل | 4-4-2

مرباح غايامحمد أمين - خاسف نوفل - خياط عبد الغني - وليد علاتيعبد الرؤوف شويطر - فوزي يايا - حراق شمس الدين - مهدي أورتانيعبد الرحمن يوسفي - أحمد قاسمي

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