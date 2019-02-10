2019/02/10 | 15:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نهاية الشوط الاول: الكرخ 0 x اربيل 1
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الشوط الاول: الكرخ 0 x اربيل 1) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية الشوط الاول: الكرخ 0 x اربيل 1) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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