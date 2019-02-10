2019/02/10 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الدفاع المدني يخمد حريق حريقا إندلع في فرن غرب بعقوبة

10/02/2019 15:11:00 PM |

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واع / مكتب ديالى / س .م

أعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، الأحد، عن اخماد قواتها إ حريقا إندلع في فرن غرب بعقوبة.

وذكر مسؤول إعلام المديرية المقدم خالد العبادي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فرق الأطفاء أخمدت حريق إندلع داخل فرن للمعجنات في الاحياء الغربية لندينة بعقوبة مركز محافظة".

وأضاف العبادي، أن "الحريق لم تسفر عنه أية أضرار بشرية وفق المعلومات المتوفرة".





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