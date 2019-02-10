مسؤول تركي: إيران أحد أهم قلاع المقاومة ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية

2019/02/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد رئيس حزب الوطن التركي، ودوغو برينشاك، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحد أهم قلاع المقاومة ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية في غرب آسيا.وقال برينشاك في تصريح، أن “إيران في زمن الشاه كانت تخدم الغرب، لكنها اليوم وبعد الثورة الإسلامية أصبحت أهم قلاع المقاومة في المنطقة”.وأضاف أن “في عام 2017، كانت هناك محاولات لإقامة […]

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