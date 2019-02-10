2019/02/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أطاحت القوات الأمنية ،الأحد، بما وصفته بـبراد أسلحة داعش و حلقة الوصل مع الإرهابيين في قرية كنعوص بمحافظة نينوى.وذكر بيان للمديرية الاستخبارات العسكرية تلقى / الأنصار/ نسخة منه إن “مفارزها في مقر الفرقة 20 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 43 نفذت عملية استخبارية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل احد الإرهابيين المهمين المندسين في الموصل alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تعتقل احد الإرهابيين المهمين المندسين في الموصل) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تعتقل احد الإرهابيين المهمين المندسين في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).