الجبوري يؤكد للسفير المصري أهمية تنسيق المواقف بين البلدين

2019/02/10 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، اليوم الاحد، أهمية تنسيق المواقف بين العراق ومصر.

وذكر بيان لمكتيه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجبوري استقبل، اليوم، السفير المصرى لدى بغداد علاء موسى، وبحث معه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها”.

وشدد الجبوري، على “أهمية تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة لشعبي مصر والعراق”.

من جانبه، أعرب السفير المصري، عن “سعادته بلقاء الجبوري”، معربا عن “حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات”.

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