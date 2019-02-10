2019/02/10 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، قراراً بتسليم متهم ماليزي الجنسية إلى السلطات القطرية كونه مطلوبا لهم وفق اتفاقية الرياض.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة قررت تسليم متهم مطلوب للسلطات القطرية بعد أن وجدت قيامه بتحرير صك بمبلغ مالي مسحوبة من بنك قطر الوطني وهي الجهة الطالبة للشكوى ضده وصدر حكم غيابي بحقه من محكمة جنح الدوحة”.

وأضاف، ان “المحكمة أصدرت قراراً بتسليم المتهم الى السلطات القضائية في قطر وفق احكام المادة 40 من اتفاقية الرياض والمادة 361/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وتسليمه للشرطة العربية والدولية لتنفيذ القرار بحقه”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يقرر تسليم متهم ماليزي مطلوب للسلطات القطرية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يقرر تسليم متهم ماليزي مطلوب للسلطات القطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).