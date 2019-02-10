زعماء مصر وإثيوبيا والسودان يعقدون قمة لبحث سد النهضة

2019/02/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

RT

عقد رؤساء كل من مصر، عبد الفتاح السيسي، والسودان، عمر البشير، وإثيوبيا، أبي أحمد، قمة ثلاثية بحثت توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية العمل على ضمان إتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى.وأكد قادة الدول الثلاث خلال القمة الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على أساس اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة.وأضاف راضي أن الزعماء الثلاثة توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذاً في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من مصير واحد.كما تطرقت القمة الثلاثية إلى مُجمل أبعاد العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.المصدر: RT

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