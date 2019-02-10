تعرف على حكم الشعر المزروع والمستعار في الوضوء والصلاة والزينة بحسب مكتب الامام السيستاني

2019/02/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة :الفرات نيوز} اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى الامام السيد على السيستاني {دام ظله} على اسئلة تتعلق بحكم الشعر المزروع والمستعار في الوضوء والصلاة والزينة بحسب مكتب الامام السيستاني بحسب موقع العتبة الحسينية المطهرة.

وتضمنت : -السؤال: اضع شعر مستعار علي رأسي ـ الباروكة ـ فما حكم ووضوئي وغسلي ؟-الجواب: إذا كان الماء يصل إلي البشرة فلا إشكال وأما مع كون المادة حاجباً يمنع من وصول الماء إلي ماتحتها فتجب الازالة عند المسح للوضوء وعند الغسل ولا يصح كل منهما بدون ازالة الحاجب ومع عدم إمكان الازالة تنتقل الوظيفة إلي التيمم.-السؤال: هل يجوز وضع الباروكة في الصلاة ؟-الجواب: لا باس بالشعر الموصول بالشعر المسمى بـ‍(الباروكة)، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.-السؤال: هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟-الجواب: لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.-السؤال: هل يجوز لبس الباروكة اذا منعت الفتاة لبس الحجاب في المدرسة او في العمل ؟-الجواب: يجب سترها حينئذ فانها زينة بنفسها.-السؤال: ما حكم الشعر المزروع وهل يعد جزء من البدن ؟-الجواب: الشعر المزروع اذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعد جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا وعلي ذلك فهو مانع من صحة الغسل لاشغاله حيزاً من ظاهر البشرة وكذلك لا يصح المسح عليه في الوضوء والاقدام علي ما يوجب تعذر الطهارة المائية والاضطرار الي الطهارة الترابية لفترة طويلة محل اشكال.-السؤال: هل الشعر المزروع يضر بالمسح في الوضوء ؟-الجواب: الشعر المزروع اذا لم يكن ينمو بعد الزرع فهو لا يعد جزءاً من بدن المزروع له سواء أكان طبيعياً او صناعياً وسواء كان تم زرعه باستخدام مادة صمغية ام لا وعلي ذلك فهو مانع من صحة الغسل لاشغاله حيزاً من ظاهر البشرة وكذلك لا يصح المسح عليه في الوضوء والاقدام علي ما يوجب تعذر الطهارة المائية والاضطرار الي الطهارة الترابية لفترة طويلة محل اشكال .-السؤال: في الهند أناس لديهم شعر طويل يبيعونه إلي أشخاص لديهم صلع.



هل بالإمكان شرعا وضع الشعر الطبيعي والمستعار هذا علي الرأس أم هناك إشكال ديني في ذلك؟-الجواب: لا مانع منه في حد ذاته نعم لا يصح المسح عليه في الوضوء ولابد من مراعاة ان لا يحجب عن وصول الماء الي جلدة الرأس في الغسل.-السؤال: تسئل المؤمنات خصوصاً الجامعيات في فرنسا والمناطق الخاضعة للنفوذ الفرنسيبعد الضغوط التي يواجهونها من قبل الحكومة بنزع الحجاب .



هل يمكنهن استعمال الشعر ؟-الجواب: الشعر الصناعي يعد – عادةً – من الزينة التي يجب علي المرأة سترها عن الرجل الاجنبي ، وعلي ذلك فلا يتحقق باستخدامه الستر الواجب .



ولو اضطرت المرأة الي كشف شعرها الاصلي اواستخدام الشعر الصناعي فالاحوط لزوماً اختيار الثاني مع رعاية كونه أبعد عن الزينة مهما أمكن .



والله العالم .انتهى

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