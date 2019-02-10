روسيا تعيد من العراق 27 طفلاً

2019/02/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نظمت روسيا، اليوم الأحد، عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال داعشيات روسيات محكومات في العراق بتهمة الانتماء إلى عصابات داعش، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي روسي .

وقال المصدر في وزارة الخارجية الروسية بحسب وكالة فرانس برس إن "27 طفلا روسيا أعيدوا من بغداد إلى موسكو".وكانت روسيا أعلنت في 30 كانون الأول الماضي، إعادة 30 طفلا روسيا من بغداد إلى موسكو.وقتل آباء هؤلاء الأطفال خلال ثلاث سنوات من المعارك بين عصابات داعش الإرهابية والقوات العراقية التي أعلنت الانتصار في نهاية العام 2017، وفق المصدر نفسه.وفي بداية كانون الثاني، أعلن الكرملين أن 115 طفلا روسيا دون العشرة أعوام، وثمانية أطفال بين الـ11 والـ17 عاما، ما زالوا في العراق.ولا يسمح القانون العراقي للنساء المحكومات بالاحتفاظ بأطفالهن بعد بلوغهم سن ثلاث سنوات.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في كانون الأول خلال خطابه نصف السنوي أن العمل جار لإعادة هؤلاء الأطفال.وفي تشرين الثاني، قالت الناشطة الشيشانية خيدا ساراتوفا، إن هناك "أكثر من ألفين منهم في سوريا والعراق"، مشيرة إلى عودة نحو 100 امرأة وطفل معظمهم من منطقة القوقاز إلى روسيا.وكان آلاف من الروس توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأخيرة للانضمام إلى صفوف الإرهابيين، بحسب تقديرات أجهزة الأمن الروسية، واصطحب بعضهم عائلاتهم.وصدرت في الأشهر الأخيرة في العراق أحكام بالإعدام بحق أكثر من 300 شخص، بينهم نحو مئة أجنبي، كما حكم على آخرين بالمؤبد بتهمة الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية .



وبين هؤلاء، مدانات معظمهن من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

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