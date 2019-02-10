الدليمي يبحث مع السفير الألماني زيادة الدعم الدولي لمشاريع إعادة الأعمار والاستقرار

2019/02/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، في ديوان الوزارة، اليوم الأحد، السفير الألماني لدى العراق سيريل نون والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث

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