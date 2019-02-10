بالوثيقة.. نائب عن صادقون يستحصل الموافقة على نقل المتوفين بسبب العلاج خارج البلد

2019/02/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الصادقون وجيه عباس اليوم الاحد، انه استحصل موافقة وزير النقل على نقل جثامين العراقيين الذين يُتوفون خارج العراق مجانا، وعلى متن

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