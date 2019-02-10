نائب : الجلسة المقبلة ستخصص لاخراج القوات الاجنبية من البلاد

2019/02/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب عن تحالف البناء عباس يابر، عن وجود ما وصفع بـ /الاغلبية المريحة/ ، لإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد، مشيرا الى ، ان "جلسة مجلس النواب المقبلة ستناقش هذا القانون".

وقال يابر في تصريح صحفي، انه "لدينا أغلبية مريحة لإقرار قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال الجلسة القادمة ".انتهى ..



م ف

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