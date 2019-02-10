الجبهة التركمانية تحذر من “اتفاقات هامشية” بشأن كركوك

2019/02/10 | 15:22

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ،الاحد، عن رفضه لعودة قوات البيشمركة الى اطراف محافظة...

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