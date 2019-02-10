اعتقال مشجعين اثنين بالدوري الانكليزي سخرا من وفاة سالا

2019/02/10 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:اعتقلت الشرطة البريطانية اثنين من مشجعي نادي ساوثهامبتون، عقب مباراة الفريق أمس السبت ضد كارديف سيتي في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري المحلي.وكان المشجعان قد سخرا من موت لاعب كارديف سيتي السابق، إيميليانو سالا، والذي لقي مصرعه في 21 كانون الثاني المنصرم بعد تحطم طائرته فوق القنال الإنكليزي.

اللاعب الراحل (29 عامًا) كان في طريقه إلى مدينة كارديف الويلزية لإتمام التعاقد مع النادي، بيد أن الطائرة تحطمت وغرقت في أعماق القنال لتكتب فصلًا جديدًا من فصول التراجيديا الحزينة المرتبطة بتحطم طائرات لاعبي كرة القدم.ووقف جميع الحضور في الملعب دقيقة حداد على روح اللاعب قبل انطلاق صافرة البداية، حيث تعتبر هي المباراة الأولى للفريق منذ الإعلان عن العثور على جثمان اللاعب.المباراة انتهت بفوز كارديف بهدفين لهدف في معقل ساوثهامبتون، سانت ماري، بفضل هدف كينيث زاهور بالدقيقة 92، ليهرب من مناطق الهبوط ويرتقي للمركز الـ 16برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد القديسين عند النقطة رقم 24 بالمركز الثامن عشر.ورصدت كاميرات المشجعين الحاضرين بالملعب، والتي تم تداولها لاحقًا عبر "تويتر"، لقطات لاثنين من مشجعي ساوثهامبتون يُقلدان الطائرة بذراعيهما، نكاية بموت لاعب الخصم سالا.وعلى الفور تواصلت إدارة ساوثهامبتون مع الشرطة المحلية وتم تحديد هويات المشجعين وإيقافهم من حضور مباريات الفريق، إضافة إلى التحقيقات التي تجرى الآن من قِبل السلطات.

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