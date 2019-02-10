مركز حوض النيل: مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها أفريقيا

2019/02/10 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة العادية 32 لقادة ورؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بحضور ممثلي 55 دولة.

وستركز مصر خلال رئاستها للدورة الحالية للاتحاد على قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية ومواجهة الإرهاب والتنمية في القارة السمراء وتعميق الحوار العربي الإفريقي.

وقال نائب مدير مركز حوض النيل بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة، إن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها المرموقة في القارة الإفريقية.

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