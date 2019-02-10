الاتصالات تصلح عدد من الكوابل الضوئية في بغداد وتؤكد: حملات صيانة مستمرة في بابل

2019/02/10 | 15:30

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بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، اصلاح عدد من الكوابل الضوئية في بغداد ، مؤكدة ان حملات صيانة...





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