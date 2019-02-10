2019/02/10 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، اصلاح عدد من الكوابل الضوئية في بغداد ، مؤكدة ان حملات صيانة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتصالات تصلح عدد من الكوابل الضوئية في بغداد وتؤكد: حملات صيانة مستمرة في بابل) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، اصلاح عدد من الكوابل الضوئية في بغداد ، مؤكدة ان حملات صيانة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الاتصالات تصلح عدد من الكوابل الضوئية في بغداد وتؤكد: حملات صيانة مستمرة في بابل) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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