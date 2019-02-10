مرصد: جماعات متنفذة تدعم تجارة المخدرات في صلاح الدين وتحمي المروجين

2019/02/10 | 15:31

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد المرصد العراقي لحقوق الانسان، الاحد (10 شباط 2019)، ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات في محافظة صلا...





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