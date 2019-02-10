الدفاع والبيشمركة تقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتنازع عليها في 4 محافظات

2019/02/10 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة اعلنت اللجنة المشتركة التي شكلتها وزارتي الدفاع والبيشمركة الميدانية ، الاحد ، عن زيارات ميدانية، للمناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى.وذكر تصريح لنائب رئيس اركان البيشمركة اللواء قارمان كمالن نقله مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي الرسمية و تابعته ايزيدي 24 إن “لجنة مشكلة من البيشمركة ووزارة […]

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