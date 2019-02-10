المحكمة الاتحادية : نحرص على حماية حرية التعبير عن الرأي

2019/02/10 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المحكمة الاتحادية عن إصدارها عشرات الأحكام في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الاتحادية، اياس الساموك، ان المحكمة الاتحادية العليا شاركت في معرض بغداد الدولي للكتاب، لتكون مع بقية أجنحة المعرفة، أحد ينابيع الثقافة الدستورية، كون القضاء الدستوري في العراق حريص على إثراء المواطن بحقوقه الدستورية.

حيث أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، ان معرض بغداد الدولي للكتاب يمثل تظاهرة للثقافة والمعرفة بكل أبعادها، وهي فعالية يهتم بها العراقيون بحسب تاريخهم الذي يعكس مجد الثقافة.

ولفت المحمود، إلى ان المحكمة تدعم حقوق الإنسان في العراق، وتحرص على حماية حرية التعبير عن الرأي.

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