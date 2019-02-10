رئيس الجمهورية يدعو إلى تقديم خدمة اتصالات “بجودة عالية”

2019/02/10 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، الى تقديم خدمة اتصالات ذات جودة عالية تخدم اكبر شريحة ممكنة في المجتمع.وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 شباط 2019)، ان “صالح استقبل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات الدكتور علي الخويلدي ورئيس واعضاء مجلس الامناء، في قصر السلام ببغداد”، […]

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