بعد وفاة “رهف”: مشروع “خط ساخن” للأطفال بين وزارة العمل والداخلية وشركات الهاتف

2019/02/10 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اتفقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، مع وزارة الداخلية، على انشاء خط طارئ للاطفال في حال تعرضهم للعنف.وقال النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة علي جعفر الحلو، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 شباط 2019)، ان “وزير العمل باسم عبد الزمان ووفد رفيع المستوى […]

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